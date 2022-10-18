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Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня НХЛ, Панарин — третьей

Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня НХЛ, Панарин — третьей
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

37-летний капитан «столичных» забил два гола, добавив к ним две результативные передачи во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (6:4).

Третьей звездой игрового дня стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче с «Анахайм Дакс» (6:4) форвард «рейнджеров» забил один гол и отдал три результативные передачи. Всего же на старте нового сезона НХЛ 30-летний Панарин записал на свой счёт 10 (2+8) очков в четырёх встречах, выйдя на первое место по набранным баллам в НХЛ на данный момент.

Отметим, что второй звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Канадец забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче с «Флоридой Пантерз» (5:3).

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