Каменский прокомментировал повторение его рекорда форвардом «Колорадо» Маккинноном

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал повторение его рекорда форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном.
27-летний Маккиннон в ночь на вторник в матче с «Миннесотой» (6:3) набрал три (1+2) очка. Канадец стал шестым хоккеистом в истории франшизы, сумевшим набрать очки со старта сезона в трёх матчах подряд и более и сделать это первым после Каменского. Россиянин в сезоне-1995/1996 в трёх первых матчах сезона подряд набрал шесть (2+4) очков, ранее этот рекорд принадлежал Джо Сакику в сезоне-1994/1995 в составе «Квебека» (так клуб назывался до переезда в Денвер).
«Это, конечно, удивительно и почётно, что я так долго удерживал такой рекорд в «Колорадо». У команды уверенная, чемпионская игра, и я думаю, что она является одним из претендентов на Кубок Стэнли как по составу, так и по игре. Тому же [Валерию] Ничушкину выигрыш кубка придаст уверенности. Он знает, что делает в команде, тренеры его правильно используют, от этого и результат», — сказал Каменский ТАСС.
- 18 октября 2022
-
18:11
-
17:45
-
17:29
-
17:13
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:35
-
15:25
-
15:16
-
15:11
-
15:03
-
14:48
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48