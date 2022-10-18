Каменский прокомментировал повторение его рекорда форвардом «Колорадо» Маккинноном

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал повторение его рекорда форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном.

27-летний Маккиннон в ночь на вторник в матче с «Миннесотой» (6:3) набрал три (1+2) очка. Канадец стал шестым хоккеистом в истории франшизы, сумевшим набрать очки со старта сезона в трёх матчах подряд и более и сделать это первым после Каменского. Россиянин в сезоне-1995/1996 в трёх первых матчах сезона подряд набрал шесть (2+4) очков, ранее этот рекорд принадлежал Джо Сакику в сезоне-1994/1995 в составе «Квебека» (так клуб назывался до переезда в Денвер).

«Это, конечно, удивительно и почётно, что я так долго удерживал такой рекорд в «Колорадо». У команды уверенная, чемпионская игра, и я думаю, что она является одним из претендентов на Кубок Стэнли как по составу, так и по игре. Тому же [Валерию] Ничушкину выигрыш кубка придаст уверенности. Он знает, что делает в команде, тренеры его правильно используют, от этого и результат», — сказал Каменский ТАСС.