Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов вернулся в основную группу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, получивший повреждение в первом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), тренируется в общей группе, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Кравцов занимался в звене с Микой Зибанеджадом и Каапо Какко. Однако, по словам Меркольяно, появление российского игрока на льду в матче с «Сан-Хосе» маловероятно.

Напомним, в дебютной встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кравцов получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Хотя само столкновение не предвещало никаких травм, 22-летний хоккеист не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.



За свою заокеанскую карьеру Виталий Кравцов провёл 20 матчей за «Рейнджерс» в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».