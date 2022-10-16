Получивший травму в первом матче сезона НХЛ Кравцов тренируется в бесконтактной группе

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, получивший повреждение в первом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), тренируется в бесконтактной группе, сообщает журналист Ларри Брукс в своём «твиттере».
Напомним, в дебютной встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кравцов получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Хотя само столкновение не предвещало никаких травм, 22-летний хоккеист не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.
За свою заокеанскую карьеру Виталий Кравцов провёл 20 матчей за «Рейнджерс» в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6».
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