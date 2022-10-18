Голкипер «Салавата» Ежов в матче со «Спартаком» спас команду краем щитка
Поделиться
В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После второго периода впереди гости — 4:0.
В одном из моментов голкипер «Салавата» Илья Ежов спас свою команду, отбив шайбу краем щитка.
В текущем сезоне Ежов провёл девять игр, с процентом отражённых бросков 93,9 и коэффициентом надёжности 1,63.
В это межсезонье вратарь Ежов заключил однолетнее соглашение с уфимским клубом. Предыдущие три сезона голкипер провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе подмосковного «Витязя». Всего на счету 35-летнего Ежова 407 матчей в КХЛ за СКА, «Ладу», «Нефтехимик», «Витязь» и «Салават Юлаев».
Комментарии
- 18 октября 2022
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:47
-
20:21
-
20:05
-
19:54
-
19:29
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:11
-
17:45
-
17:29
-
17:13
-
17:04
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:35
-
15:25
-
15:16
-
15:11
-
15:03
-
14:48
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
Партнерский контент