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Голкипер «Салавата» Ежов в матче со «Спартаком» спас команду краем щитка

Голкипер «Салавата» Ежов в матче со «Спартаком» спас команду краем щитка
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После второго периода впереди гости — 4:0.

В одном из моментов голкипер «Салавата» Илья Ежов спас свою команду, отбив шайбу краем щитка.

В текущем сезоне Ежов провёл девять игр, с процентом отражённых бросков 93,9 и коэффициентом надёжности 1,63.

В это межсезонье вратарь Ежов заключил однолетнее соглашение с уфимским клубом. Предыдущие три сезона голкипер провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе подмосковного «Витязя». Всего на счету 35-летнего Ежова 407 матчей в КХЛ за СКА, «Ладу», «Нефтехимик», «Витязь» и «Салават Юлаев».

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