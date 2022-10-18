«Игра шла не в том русле с самого начала». Наставник «Динамо» — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт дал комментарий после победы над «Сочи» (5:3).
«Рад результату. Надеюсь, теперь с ребят спадёт груз ответственности. Игра была не такой, какой мы её себе представляли, она шла не в том русле с самого начала. В целом это был не лучший хоккей в нашем исполнении, но всё же мы сделали достаточно для победы. До игры говорили с ребятами о том, что надо максимально угрожать воротам, находить возможности для нанесения бросков и для создания вторых, третьих моментов на пятаке. Думаю, сегодня это нам удалось», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Динамо» проведёт дома с ярославским «Локомотивом» 20 октября (19:30 мск). «Сочи» в гостях встретится с «Торпедо» 20 октября (19:00 мск).
- 18 октября 2022
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