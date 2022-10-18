«Деньги решают». Daily Faceoff — об одноматчевой дисквалификации Евгения Кузнецова

Американский журналист Майк Маккенна в своей статье на портале Daily Faceoff высказался об ударе клюшкой форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в лицо защитнику «Ванкувера» Кайлу Берроузу.

«Посмотрите ещё раз видео. Это стоит дисквалификации на одну игру? Думаю, должно было быть около 20 игр. Кузнецов замахнулся на Берроуза. Это был злобный и безрассудный удар, направленный в голову. Берроуз был беззащитен в этом моменте.

Одна игра кажется невероятно лёгким наказанием. Это будет стоить Кузнецову хорошего ужина с друзьями. Ничего страшного. Это капля в море почти для любого игрока. Если бы НХЛ захотела отказаться от такого поведения, 20 игр подали бы сигнал. Деньги решают», — говорится в статье.

Напомним, сегодня нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.