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Петтерссон забросил 100 шайб за «Ванкувер». Меньше матчей понадобилось только Буре

Петтерссон забросил 100 шайб за «Ванкувер». Меньше матчей понадобилось только Буре
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Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Коламбусом», который в эти минуты проходит на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США). Эта шайба стала для игрока сотой за клуб, информирует Sportsnet Stats.

Петтерссон вошёл в число хоккеистов, которым понадобилось наименьшее количество игр, чтобы отметиться сотней шайб в истории «Кэнакс». Элиас провёл 249 игр. Он опередил своего партнёра по команде Брока Бёзера, который отметил такой же статистический юбилей в 259-м матче за «Ванкувер», и финна Петри Скрико, игравшего за команду с 1984 по 1991 годы и оформившего 100-й гол в своём 253-м матче.

А уступил Петерссон по скорости достижения отметки в 100 шайб за «Ванкувер» только Павлу Буре – российский хоккеист добился такого показателя за рекордные 154 игры.

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