«Напомнил Могильного и Буре». Новичок из России продолжает восхищать Ванкувер

Андрей Кузьменко стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» на предсезонке – три гола, четыре передачи. И, как и предполагал главный тренер команды Брюс Будро, быстро завоёвывает сердца болельщиков и благосклонность местной прессы.

Сегодня в матче с «Аризоной» нападающий отметился голом и передачей. Шайбу он забросил, убежав в контратаку после своего удаления, за шесть секунд до конца периода. У канадцев этот гол вызвал ностальгию по Павлу Буре и Александру Могильному.

«Бросок Кузьменко – это что-то. Его гол в конце второго периода напомнил русских «Ванкувера» былых времён. Алекс Могильный был большим любителем лазерного по быстроте броска в «домик». Павел Буре тоже так бросал, и в комментарии Кузьменко тоже было что-то от Буре. Он отметил, что лёд был плохим, возможно, потому что это был конец периода, поэтому он, выскочив из штрафбокса и получив передачу от Таннера Пирсона, всю дорогу думал бросать. Но он считает, что в целом он ещё далёк от лучшей игры: «Сейчас я играю не лучшим образом. Каждый день я учусь игре в НХЛ, она отличается от КХЛ. Думаю, я с каждым днём становлюсь лучше».

Его тренер с этим согласен – впереди много работы. «Он будет хорош. Он ещё учится этой игре. Он всю жизнь играл за океаном, там игра другая. Но в его броске не стоит сомневаться, он не уступает остальным. Хорошо иметь такое оружие в своём арсенале», — пишет The Province.

Передача тоже стала обсуждаемой, но не из-за своей красоты (это был заблокированный бросок, который подхватил Элиас Петтерссон), а из-за реакции россиянина. «Кузьменко любит владеть шайбой, так что когда шайба после его броска отскочила между ним и Элиасом (ещё одним известным любителем игры с шайбой), было забавно, что он одним махом перехватил её. Кузьменко посмеялся на этим: «Я бросил и сказал: «Пити, не мешай, не бросай, отдай мне, отдай мне! Пити бросил – гол. Ладно, хороший гол».

Андрей Кузьменко Фото: nhl.com/canucks

Во-первых, Кузьменко при общении с прессой – это полный восторг. Он искренний и говорит открыто, ведёт себя как профессионал. Во-вторых, у него настолько зашкаливающая уверенность в себе, что он говорит Элиасу отойти от шайбы, чтобы он сам мог бросить. Только подумайте об этом. Новичок – ну ладно, не совсем новичок, но новый в НХЛ человек – приезжает и говорит одному из лучших игроков отойти, потому что считает, что бросит лучше. И будем честными, его бросок действительно убийственный, так что он даже не неправ, когда постоянно хочет владеть шайбой. Можете считать Будро фанатом его броска.

А его гол – это же в чистом виде гол Алекса Могильного из шоу Кузьменко. 10 секунд до конца периода, Кузьменко выскакивает со скамейки штрафников и бросает между ног, как Алекс Великий. Это лучший гол предсезонки. Возражения не принимаются.

Да, это только предсезонка, я всё понимаю. Пока сезон не начался, Кузьменко ещё ничего не доказал. Но лучше увидеть хорошую предсезонку в исполнении игрока, чем не увидеть ничего. И, по правде, чувствуется, что у Кузьменко хороший шанс провести добротный первый сезон в НХЛ», — пишет Canucks Army.