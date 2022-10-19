«Чинахов сделал отличную передачу на пустые ворота». Гавриков о победной шайбе с «Кэнакс»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал свою победную шайбу в овертайме матча с «Ванкувером» (4:3 ОТ). Защитник забил гол с передачи российского нападающего Егора Чинахова.

«У нас было несколько возможностей завершить игру в свою пользу, и наконец мы это сделали и выиграли эту игру. Это произошло быстро. Я знал, что Чинахов попытается скрыть пас, потому что защитник играл по нему. Он сделал отличную передачу. Ворота были открыты», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

Это первая победа «Коламбуса» в стартовавшем сезоне. В трёх предыдущих матчах команда уступила «Каролине» (1:4), «Тампе» (2:5) и «Сент-Луису» (2:5). В следующем матче «Коламбус» примет на своём льду «Нэшвилл» 21 октября.