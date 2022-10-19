Вячеслав Фетисов высказался о результативности Артемия Панарина на старте сезона НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона НХЛ. Российский нападающий в текущем сезоне является лучшим бомбардиром НХЛ на данный момент. Панарин имеет на своём счету 10 очков после четырёх проведённых матчей.
«Пусть играет и забивает. Могу пожелать ему удачи. Парень талантливый, поэтому удачи ему», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Российский нападающий повторил клубное достижение «Рейнджерс» 46-летней давности. Панарин отдал восемь результативных передач в четырёх первых играх НХЛ. Единственными игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Род Гилберт в сезоне-1976/1977 и Фил Гойетт в сезоне-1966/1967.
- 19 октября 2022
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