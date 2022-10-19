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Галимов начнёт матч с «Трактором» в воротах «Авангарда». У него ещё нет побед в 8 матчах

Галимов начнёт матч с «Трактором» в воротах «Авангарда». У него ещё нет побед в 8 матчах
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«Авангард» объявил состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором». Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В воротах омичей матч начнёт 34-летний голкипер Станислав Галимов. В текущем регулярном чемпионате российский вратарь принял участие в восьми встречах, в которых не одержал ни одной победы. В среднем за матч Галимов отражает 87% бросков при коэффициенте надёжности 3.61.

Стартовый состав «Авангарда»:

Галимов (Мишуров);
Шарипзянов — Береглазов, Телегин — Найт — Буше;
Сведберг — Пайгин, Грицюк — Дергачёв — Толчинский;
Белов — Чистяков, Брюквин — Бродхёрст — Жарков;
Гуляев, Дедунов — Малыхин — Шевченко.

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