«Реваншистское начало». Рябыкин рассказал, почему праздновал голы в ворота «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, как и почему решил принять предложение «Металлургу» после того, как покинул клуб. Кроме того, специалист ответил на вопрос, почему радовался голам «Магнитки» в ворота «ястребов». Магнитогорцы одержали уверенную победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» со счётом 7:4.

«Мне позвонил Илья Петрович. Предложил поработать вместе. Я взял день на размышление. Надо было перевезти семью из Омска в Москву. После чего мы быстро договорились и я приехал.



О чём говорит моё быстрое согласие работать в «Металлурге»? Я хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе.

Было приятно обыграть клуб, который недавно уволил вас? Да. Это реваншистское начало, которое есть у каждого человека, который хочет доказать, что люди поторопились и рано приняли решение. Сейчас я работаю в другом клубе. Я радовался голам, которые забивала моя новая команда. Это не говорит о том, что я желал «Авангарду» чего-то плохого. Я радовался голам моей команды, почему нет?» — приводит слова Рябыкина «Спорт-экспресс».