Американский форвард «Салавата» высказался о попадании в состав участников Матча звёзд КХЛ

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о фанатах, поддерживавших команду в московском матче со «Спартаком» (5:2). Кроме того, он поделился эмоциями от попадания в команду дивизиона Чернышёва на Матч звёзд — 2022. Его выбрали путём голосования болельщиков, американец получил 620 голосов — третий результат.



«Слышал ли, как шумно в Москве поддерживали «Салават Юлаев»? Конечно, всегда их слышу. Увидел после матча, сколько наших людей на стадионе. Это очень важно для команды. Спасибо за такую поддержку.



Как отреагировал на то, что меня выбрали на Матч звёзд КХЛ? Спасибо большое фанатам, что они так голосовали за меня. Многие игроки в команде могли туда попасть. У нас много классных хоккеистов и достойных ребят. Счастлив, что меня выбрали. Это индивидуальная вещь. Сейчас я сконцентрирован на игре команды, но, когда придёт время, буду счастлив оказаться в Челябинске. Я не ожидал, что меня выберут. У нас лучшие фанаты.



Слежу ли за стартом сезона в НХЛ? Я смотрю матчи НХЛ, но ни с кем из «Сан-Хосе» не общаюсь», — приводит слова Хмелевски «Горобзор.ру».

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