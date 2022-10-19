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Заварухин ответил на вопрос, благословлял ли Дацюк «Автомобилист» на матч со СКА

Заварухин ответил на вопрос, благословлял ли Дацюк «Автомобилист» на матч со СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения в матче со СКА (1:3) ответил на вопрос, благословлял ли команду Павел Дацюк. Это была очная встреча двух последних клубов российского хоккеиста.

«Когда звали Бобкова, говорили, что ему нужна перезагрузка. В Казани он мало играл. Надеялись на него, знали, что ситуация с вратарями непонятная. Будут легионеры, не будут — рассчитывали на него. С одной стороны, здорово, что есть три вратаря, с другой стороны — это много головной боли, кого когда ставить. У нас есть диалог с тренером по вратарям и с ребятами. Пока что будем давать шансы ребятам играть, ближе к делу будем определяться, кто начнёт плей-офф.

У нас было собрание, выборы капитана. Сергей Широков травмирован; пока его нет в составе, решили сделать капитаном Кормье. Прошлую встречу был Голышев капитаном. Выбрали четырёх человек, которые, возможно, в дальнейшем будут капитаном. Кормье — боец на льду, ребятам помогает.

Благословлял ли Дацюк на матч? Да нет, не было такого», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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