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СКА в матче лидеров конференций КХЛ обыграл «Автомобилист»

СКА в матче лидеров конференций КХЛ обыграл «Автомобилист»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Никишин (Галимов, Колтыгин) – 02:57 (5x5)   1:1 Кормье (Трямкин, Василевский) – 12:02 (5x5)   2:1 Яшкин (Хуснутдинов, Воробьёв) – 23:24 (5x5)   3:1 Воробьёв (Грант, Никишин) – 50:00 (5x4)

На третьей минуте Александр Никишин забросил первую шайбу в матче и вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Патрис Кормье сравнял счёт. На 24-й минуте Дмитрий Яшкин во второй раз поразил ворота екатеринбургской команды. На 51-й минуте Михаил Воробьёв, реализовав большинство, забил третий гол СКА.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА. СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 21 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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