СКА в матче лидеров конференций КХЛ обыграл «Автомобилист»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На третьей минуте Александр Никишин забросил первую шайбу в матче и вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Патрис Кормье сравнял счёт. На 24-й минуте Дмитрий Яшкин во второй раз поразил ворота екатеринбургской команды. На 51-й минуте Михаил Воробьёв, реализовав большинство, забил третий гол СКА.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА. СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 21 октября.