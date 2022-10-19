Р. Ротенберг — о Гусеве: думаю, скоро будет решение. Надеюсь, у нас всё получится

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1) рассказал о переговорах с нападающим Никитой Гусевым.
«Выиграем пятак — выиграем игру. Да, там больно, там бьют. Но это стихия хоккея, что нужно быть там, где больно, держать удар и забивать голы. Так мы и забили два гола сегодня. Играли по принципу «не в пасик, а в голик». Так и дальше продолжаем.
Гусев? Мы с Никитой на связи всегда, много раз общались по телефону. Разговариваем, но время покажет. Думаю, скоро уже будет решение. Всегда ждём Никиту, он многое сделал для СКА, сборной, для нашего хоккея. Я лично верю, что он ещё может помочь нашему хоккею в целом и СКА. Он одарённый игрок. А детали, которые касаются физики и скорости, это всё поправимо. Как говорил Уэйн Гретцки, надо быть там, куда шайба придёт, а не там, где шайба. С его хоккейным мышлением он при своём желании может быть одним из лучших игроков у нас, лидером команды. Надеюсь, у нас всё получится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 октября 2022
-
23:06
-
22:57
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:43
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:55
-
17:34
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:10
-
15:28
-
15:07
-
14:56
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:37