Р. Ротенберг — о Гусеве: думаю, скоро будет решение. Надеюсь, у нас всё получится

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1) рассказал о переговорах с нападающим Никитой Гусевым.

«Выиграем пятак — выиграем игру. Да, там больно, там бьют. Но это стихия хоккея, что нужно быть там, где больно, держать удар и забивать голы. Так мы и забили два гола сегодня. Играли по принципу «не в пасик, а в голик». Так и дальше продолжаем.

Гусев? Мы с Никитой на связи всегда, много раз общались по телефону. Разговариваем, но время покажет. Думаю, скоро уже будет решение. Всегда ждём Никиту, он многое сделал для СКА, сборной, для нашего хоккея. Я лично верю, что он ещё может помочь нашему хоккею в целом и СКА. Он одарённый игрок. А детали, которые касаются физики и скорости, это всё поправимо. Как говорил Уэйн Гретцки, надо быть там, куда шайба придёт, а не там, где шайба. С его хоккейным мышлением он при своём желании может быть одним из лучших игроков у нас, лидером команды. Надеюсь, у нас всё получится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.