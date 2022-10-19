Р. Ротенберг — о матче с «Автомобилистом»: СКА какие-то подарки подарил сопернику

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:1).

«Играли с очень сильным соперником. Да Коста, Мэйсек, Голышев — очень серьёзные игроки, мастеровитая команда, лидеры Востока, лидеры КХЛ. Мы серьёзно готовились, отрабатывали тактику, оттачивали систему, делали работу над ошибками. Первые 10 минут сыграли на очень высоком уровне, задавили соперника, могли забить несколько голов. Забили один. Потом по непонятным для меня причинам отошли от игры, какие-то подарки подарили сопернику, какой-то гол себе «привезли». Был серьёзный разговор в раздевалке после первого периода. Вернулись к своей игре, перестали отдавать лишние пасики, которые нам не нужны. Забили хорошие голы. Ребята молодцы, выполнили установку. Выиграли пятак, забили трудовые голы с пятака. Хорошая командная победа.

Есть над чем работать. Самое важное — не «привозить» себе голы, играть по нашей системе. Наша задача — добиться того, чтобы ребята все 60 минут играли по системе, друг за друга. Будем над этим работать. Зачем делать подарки соперникам? В нас верит наше руководство, наши спонсоры, лично Алексей Миллер поддерживает нас постоянно. Поэтому нам важно выигрывать. Нужно улучшать детали, разница всегда в них. Нас разбирают, каждый соперник против нас выходит играть свою лучшую игру. Работаем, будем исключать ошибки. Каждый соперник против нас ждёт ошибки. Сегодня была одна ошибка. Были и другие, но они не привели к забитым голам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.