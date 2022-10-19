Главный тренер СКА — об удалениях: дисциплина — мать победы, как говорил великий Суворов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1) прокомментировал удаления своей команды.

«Было ли задание не удаляться? Лучшее меньшинство — игра без удалений. Ребята молодцы, сыграли дисциплинированно. Работали ногами, ничего лишнего не делали. Жёстко сыграли, по правилам. Молодцы. Будем дальше работать так же, улучшать дисциплину во всём. Дисциплина — мать победы, как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).