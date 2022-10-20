Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в игре с «Виннипегом»

В ночь на 20 октября в Денвере (США) на льду «Бол-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



«Виннипег» повёл после точных бросков Сэма Ганье и Нила Пионка. Затем «Эвеланш» отыграли одну шайбу – с передач Девона Тэйвза и Натана Маккиннона отличился Микко Рантанен. На исходе получаса Коул Перфетти забросил третью шайбу для «Виннипега».



Дальше за дело взялся российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Сначала он записал на свой счёт результативную передачу на Рантанена, а через две минуты отличился сам – ему ассистировали Кейл Макар и тот же Рантанен.

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Однако в овертайме защитник Нил Пионк принёс «Виннипегу» победу. Для него эта шайба стала второй в матче.