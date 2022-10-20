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Три передачи Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» дожать «Сиэтл»

Три передачи Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» дожать «Сиэтл»
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В Сиэтле (США) на льду «Климат Пледж-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Гости добились победы 4:3 в овертайме.

На восьмой минуте «Сент-Луис» вышел вперёд после шайбы Джордана Кайру, но довольно скоро Уильям Борген сравнял счёт. А затем две результативные передачи сделал российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко – он ассистировал Брэйдену Шенну и Джастину Фолку.

Во втором периоде «Кракен» удалось восстановить равенство. Голы на счету Райана Донато и Адама Ларссона. В итоге судьба матча определялась в овертайме. И здесь «Сент-Луису» снова помог Тарасенко, который отдал третий результативный пас – на оформившего дубль Джастина Фолка.

У Тарасенко пять очков (2+3) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он дважды отличился 16 октября в игре с «Коламбусом», где его команда победила со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Ледди) – 07:16 (5x5)   1:1 Борген (Веннберг, Бьёркстранд) – 10:51 (5x5)   1:2 Шенн (Тарасенко, Томас) – 11:55 (5x5)   1:3 Фолк (Шенн, Тарасенко) – 12:12 (5x5)   2:3 Донато (Танев, Райт) – 30:44 (5x5)   3:3 Ларссон (Веннберг, Бьёркстранд) – 38:31 (5x5)   3:4 Фолк (Тарасенко, Томас) – 62:10 (3x3)
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