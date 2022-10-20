Три передачи Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» дожать «Сиэтл»

В Сиэтле (США) на льду «Климат Пледж-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Гости добились победы 4:3 в овертайме.
На восьмой минуте «Сент-Луис» вышел вперёд после шайбы Джордана Кайру, но довольно скоро Уильям Борген сравнял счёт. А затем две результативные передачи сделал российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко – он ассистировал Брэйдену Шенну и Джастину Фолку.
Во втором периоде «Кракен» удалось восстановить равенство. Голы на счету Райана Донато и Адама Ларссона. В итоге судьба матча определялась в овертайме. И здесь «Сент-Луису» снова помог Тарасенко, который отдал третий результативный пас – на оформившего дубль Джастина Фолка.
У Тарасенко пять очков (2+3) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он дважды отличился 16 октября в игре с «Коламбусом», где его команда победила со счётом 5:2.
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