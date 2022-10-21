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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилин. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

За «Лос-Анджелес» забил Карл Грундстрём.

Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес Гингз», в свою очередь, прервал победную трёхматчевую серию в НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рутта (Малкин, Цукер) – 04:04 (5x5)   2:0 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 14:35 (5x5)   3:0 Ракелль (Питри, Петтерссон) – 18:19 (5x5)   4:0 Питри (Хайнен) – 24:13 (5x4)   5:0 Картер (Капанен, Питри) – 43:01 (5x5)   6:0 Пилинг – 44:38 (4x5)   6:1 Грундстрём (Кларк, Даути) – 57:32 (5x4)
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