Капризов: много минусов привозим, голов в свои ворота, кажется, что каждую смену уставший

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своих переживаниях от неудачного старта сезона НХЛ в исполнении «дикарей». Сегодня «Миннесота» одержала первую победу в текущем сезоне над «Ванкувером» (4:3 ОТ), победный гол на счету Капризова.

«Первые три игры были неудачными, тем более играл не очень хорошо. Когда не идёт игра, кажется, что ты каждую смену уставший. Потому что игра оставляет желать лучшего, много минусов привозим, голов в свои ворота. Так что кажется, как будто каждая смена тяжёлая.

Помню, прошлый год начинался так же. Слишком тяжело, выходишь на лёд – минус, минус. Не знаю, сколько у меня минусов было после трёх матчей, отскоки все не в твою сторону. Старался дальше работать. Сейчас уже полегче, давления уже нет.

Мои празднования после гола? Эмоции! Просто эмоции, не знаю. И я был немного уставшим», — цитирует Капризова официальный сайт «дикарей».

В прошедшем матче Капризов набрал три очка и забил победный гол в овертайме, был признан первой звездой матча. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего восемь очков (4+4) в четырёх матчах. Это личный рекорд Капризова по результативности в начале кампаний в Национальной хоккейной лиге.