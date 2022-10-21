«Боже мой, так намного лучше». Флёри эмоционально отреагировал на 1-ю победу «Миннесоты»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри эмоционально отреагировал на первую победу в сезоне. Канадский вратарь неудачно начал новый регулярный чемпионат, в двух матчах пропустив 11 шайб после 49 бросков. «Миннесота» минувшей ночью обыграла в овертайме «Ванкувер» со счётом 4:3.
«Боже мой, так намного лучше. Великолепное чувство. Это было хорошо. Это было хорошо! Наконец-то одержали победу, ещё и на домашнем льду, вернулись после трёх поражений. Приятно видеть, как парни иногда смеются, улыбаются. У нас такая хорошая команда и «химия». Все как-то были напряжены, да? Мы не были собой. Приятно расслабиться, начать улыбаться и получать удовольствие от игры. Приятно видеть, как все смеются. Мы просто должны и дальше развивать успех», — приводит слова голкипера «Миннесоты» The Athletic.
Предыдущие три матча «дикари» проиграли с общим счётом 12:20.
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