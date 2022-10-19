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Что происходит с «Миннесотой», почему проваливается Флёри, проклятие Флёри, что это значит

Проклятие Флёри настигло самого канадца. Легенда обнулит все усилия Капризова?
Владимир Лаевский
Проклятие Флёри настигло самого канадца
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Один из лучших вратарей мира приносит несчастья и «погубил» уже три клуба. Теперь на очереди «‎Миннесота» Капризова?

«‎Чертовски тупо», — сокрушался легендарный вратарь и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри после четвёртого пропущенного гола от «‎Лос-Анджелеса».

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«‎Ты возвращаешься домой и в своей голове прокручиваешь лишь одно: «‎Каждый хочет меня застрелить».

Не так уж приятно приходить на встречу с фанатами, ощущая подавленность и злость. Но все очень приветливы. Несколько человек подошли и сказали: «‎Не волнуйся, не переживай. Это только начало сезона». Они понимают.
Но даже лично для меня это был тяжёлый старт. Когда ты встречаешь болельщиков, чувствуешь стыд за это», — говорил Флёри в интервью The Athletic.

Если вас когда-нибудь интересовало, как ощущается момент, когда проклятие наконец приходит по твою душу, уверенно заявляю: именно так. Голкипер «‎Миннесоты» провалил старт сезона. Выступление Флёри ужасно, кошмарно, катастрофично — особенно для его статуса. В двух матчах он пропустил 11 (!!!) голов после 49 бросков. 77,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности и вовсе 8,37.

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Что же происходит с одним из лучших вратарей в истории хоккея и живой легендой?

Как я уже упомянул, дело в так называемом «проклятии Флёри». Страж ворот так или иначе «топит» свои команды… Как это возможно? Сейчас расскажу.

Марк-Андре Флёри

Марк-Андре Флёри

Фото: AP/TASS

«Убийство» чемпионского «‎Питтсбурга»

На период выступления за «пингвинов» пришёлся расцвет канадского вратаря. В «Питтсбурге» он провёл 14 замечательных лет, приведя клуб к трём Кубкам Стэнли — 2009, 2016 и 2017 годов. Тем удивительнее, что «Пингвинз» не смогли защитить вратаря-чемпиона на драфте расширения и просто смирились с его уходом в «Вегас». За это клуб и поплатился.

Все были уверены, что «Питтсбург» сам по себе в хорошей форме, ещё и на радарах появился молодой и перспективный Мэтт Мюррей, на которого возлагали большие надежды. Три года после ухода Флёри его терпели, пока в 2020-м не обменяли… в «Оттаву». С тех пор клуб всеми силами пытался найти достойного стража ворот — тогда пришёл Тристан Джерри. Перед прошлым плей-офф голкипер получил травму, запасной вратарь Кейси Десмит также получил повреждение, хоть и менее значительное… Достойной замены Флёри клуб так и не нашёл.

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А что результаты «Питтсбурга»? С отъездом канадца «пингвины» лишь раз доходили до второго раунда плей-офф — и то в следующем после обмена Флёри сезоне. Так, проклятие вратаря начало действовать: «Пингвинз» полетели вниз сразу после ухода канадца.

Загубленный лучик надежды для «Вегаса»

В то же время дела у Флёри всё ещё были хороши. В первом сезоне в составе «золотых рыцарей» голкипер затащил свою команду в финал Кубка Стэнли, ещё и каждый год после этого новичок НХЛ стабильно выходил в плей-офф. Наконец, сам Флёри выиграл «Везину» — первую в своей карьере. В 37 лет! В том сезоне-2020/2021 он показал лучшие цифры в карьере: 92,8% отражённых бросков и астрономически хороший коэффициент надёжности — 1,98. И тогда же его обменяли в «Чикаго».

Что же стало с «Вегасом»? Клуб в следующий же сезон после обмена Флёри не смог даже выйти в плей-офф. Основной вратарь Робин Ленер, который, казалось, смог преодолеть свои проблемы, выбыл до следующего сезона. Достойной замены ему нет. Ещё и нескольких важных игроков основы пришлось обменять. Вот и «Вегас» на дне.

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Начало личного кошмара в «Чикаго»

И только в стане «чёрных ястребов» проклятие стало потихоньку догонять самого Флёри. Кошмарный старт сезона для команды, четыре пропущенных за 12 минут канадцем гола в матче с родной командой — «Питтсбургом». Впрочем, в целом по сезону вратарь показывал хорошие цифры: 90,8% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,95 — показатели, схожие с теми, что были в последнем чемпионском сезоне с «Пингвинз».

«Чикаго» же по итогу провалил чемпионат, завершив его в шестёрке худших команд сезона. А после этого — и даже во время этого — «чёрные ястребы» стали раздавать своих лидеров. Сейчас клуб восстанавливается, хотя нет — так сказать не выйдет. В прессе всё ещё циркулируют слухи о возможном уходе двух лидеров-старожилов — Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна. В «Чикаго» до сих пор неспокойно, и клуб претендует на очередной провал.

«Подстава» для Капризова в «Миннесоте»

Ближе к дедлайну Флёри стал одноклубником Кирилла Капризова. И хоть канадец показал классические для себя цифры (90,6% отражённых бросков в плей-офф и коэффициент надёжности 3,04), клуб вылетел в первом же раунде, уступив «Сент-Луису» в пяти матчах. Капризов тогда зажёг, но этого оказалось недостаточно…

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В то же время самому Флёри в межсезонье выписали приятный двухлетний контракт на общую сумму $ 7 млн. Ещё и выгнали Кэма Тальбо. А клуб начал с трёх поражений подряд с 20 пропущенными голами.

Кажется, именно сейчас проклятие окончательно нагнало Флёри. Когда он оставил «Питтсбург» позади, понадобилось время, чтобы понять: у «пингвинов» всё не очень хорошо. В «Вегасе» вратарь показывал чудесную игру, но, когда он только покинул клуб, «золотые рыцари» провалились. В «Чикаго» Флёри всё ещё демонстрировал хорошую игру, но команда трещала по швам. Наконец, в «Миннесоте» проваливаются уже все — и клуб, и сам голкипер…

Можно ли остановить проклятие и спасти два следующих сезона для Капризова? Или же — погодите-ка — здесь дело не в мистике?

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