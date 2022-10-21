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«Сочи» отдал «Трактору» голкипера Алексея Мельничука на правах аренды

«Сочи» отдал «Трактору» голкипера Алексея Мельничука на правах аренды
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Хоккейный клуб «Сочи» в официальном телеграм-канале объявил о обмене с «Трактором». По результатам сделки в челябинскую команду перешёл 24-летний российский голкипер Алексей Мельничук. Сделка оформлена на правах аренды.

Отмечается, что договор заключён на сезон и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Мельничук сыграл за «Сочи» восемь матчей, в которых в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.58. На льду российский голкипер провёл в общей сложности 371 минуту 45 секунд.

До сезона-2022/2023 Мельничук сыграл в КХЛ только 32 встречи, в которых одержал 15 побед при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,19.

Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч

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