«Трактор» расторг контракт с канадским вратарём Хэммондом. Голкипер провёл два матча в КХЛ

Челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарём Эндрю Хэммондом, сообщает официальный сайт клуба. Генеральный директор клуба Иван Савин сообщил, что контракт расторгнут по инициативе хоккеиста.

«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — цитирует Савина официальный сайт клуба.

Эндрю Хэммонд пополнил «Трактор» в сентябре 2022 года, подписав с клубом соглашение до конца сезона. Всего за челябинский клуб в КХЛ канадский голкипер провёл два матча, в которых пропустил семь шайб. Процент отражённых бросков составил 85,1%.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ канадский голкипер провёл 11 матчей за «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Хэммонд сыграл 67 матчей. В сезоне-2014/2015, выступая за «Оттаву», он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 стартовый матч из 27.