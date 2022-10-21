Тренер «Миннесоты» — о голе в овертайме: Фолиньо смотрит так, будто у меня четыре головы

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о голе в овертайме. Хоккеист «Ванкувер Кэнакс» нарушил правила, благодаря чему «дикари» получили возможность выпустить дополнительного полевого игрока. Эвасон ответил, что очень боялся выпускать хоккеиста вместо Марка-Андре Флёри.

«У нас нет самообладания. Это действительно странно, правда? Мы не из числа людей, у которых всегда есть самообладание.

Мы все до смерти боялись выпустить кого-нибудь. Муз (Маркус Фолиньо, нападающий команды. — Прим. «Чемпионата») спрашивает: «Мне выходить?» А я смотрю на него и не могу выплюнуть и словечка в ответ. Обычно ты просто выкрикиваешь: «Пятёрка, вперёд». Это легко. А он смотрит на меня так, будто у меня четыре головы… Мы все явно с облегчением восприняли победу», — приводит слова Эвасона The Athletic.