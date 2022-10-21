«Мертвецки уставший». The Athletic прокомментировал важнейший победный гол Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о голе российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который принёс «дикарям» первую победу в сезоне в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).

«Естественно, именно Кирилл Капризов добыл столь необходимую первую победу, что помогло завершить разочаровывающую серию на старте сезона из трёх поражений в четырёх домашних матчах перед выездом длиной в пять встреч, который начинается в Бостоне.

Мертвецки уставший — с, казалось, смертельно уставшими руками и смертельно уставшими ногами — в конце своей второй длительной смены в овертайме Капризов успешно завершил свою 24-ю минуту на льду, пробив прямо впритирку со штангой и зафиксировал свой пятый гол в овертайме в карьере», — приводит слова Руссо The Athletic.

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