Форвард «Металлурга» Голдобин отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, забив «Барысу»

В эти минуты на стадионе «Барыс-Арена» в Астане проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимает магнитогорский «Металлург». К середине второго периода счёт 5:0 в пользу гостей.

На пятой минуте встрече, когда «Магнитка» выигрывала 1:0, астанинская команда осталась в меньшинстве. На второй минуте численного преимущества магнитогорцы расчертили опасную атаку. Максим Карпов, проезжая по флангу, отдал передачу на противоположную сторону площадки на Николая Голдобина. Нападающий сориентировался и бросил — 2:0. После этого Голдобин отпраздновал гол в стиле футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что это уже третий гол Голдобина после запроса на обмен.