Воробьёв: уход Голдобина не рассматривали, он поработал и стал полностью включаться

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ), а также рассказал об изменениях в игре нападающего Николая Голдобина.
«Мы ожидали, что «Ак Барс» выбежит с запредельным настроем. Пришлось в первом периоде много обороняться, с чем мы справились. Потом игра выровнялась, мы удачно забили. В овертайме у нас был момент, мы не попали, прилетело в обратную сторону.
Вижу ли изменения в игре Голдобина? Все видят. Он поработал, стал полностью включаться. Рассматривал ли вариант, при котором он мог уйти из команды? Нет, не рассматривал.
В каком состоянии Дронов? Он не катался, но мы протестировали его на скорость, функционал, всё было нормально. Поэтому он быстро зашёл, хорошо сыграл», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».
Голдобин в прошедшем матче с «Ак Барсом» отличился голом, сравняв счёт. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 21 октября в Астане сыграет с «Барысом».
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