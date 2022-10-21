Гашек — о Бучеке: играть в России аморально, я не поддерживаю это. Но я заступлюсь за него

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выступил с защитой бывшего нападающего «Нефтехимика» Самуэля Бучека. Словацкий форвард в конце сентября покинул КХЛ, в середине октября он подписал контракт с чешским хоккейным клубом «Оцеларжи Тршинец». Многие критически восприняли решение Бучека играть в России.
«Что такое мораль? То, что он сделал, — это его законное решение. Всё в порядке. Он ни в чем не виноват, он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать? Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить.
Если это не запрещено или чётко определено законом — а за это несут ответственность наши законодатели, — я не позволю себе никоим образом наказывать парня. Наоборот, я заступлюсь за него. Должны быть законы, защищающие наших граждан от российской информации. А наши законодатели с февраля уже давно могли бы подготовить закон, который защитил бы наших граждан от вредной российской информации. Я виню их за то, что они ещё этого не сделали», — приводит слова Гашека Sport.cz.
- 21 октября 2022
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