«Какой бы ни была мораль, закон превыше всего». Гашек выступил с защитой чехов из КХЛ

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек выразил недовольство поведением президента Федерации хоккея Чехии Алоиза Гадамчика. Так, в начале июня специалист заявлял, что позволит местным хоккеистам выступать в КХЛ и при этом продолжить выступление в национальной сборной. Однако в конце августа чешский профсоюз, в который входит Гадамчик, единогласно решил, что игроков, подписавшие контракт в КХЛ после февраля, приглашать в сборную их не будут.

«Сначала он сказал, что всё в порядке, а затем вдруг проголосовал, что это ненормально. Соответственно, исполком единогласно принял решение на своём заседании. Мы даём людям сообщение: да, вы можете ехать в Россию, всё в порядке. А потом опять говорим, что это не та.



Согласен ли я с решением исполкома исключить из сборной хоккеистов КХЛ? Я так не чувствую. Какой бы ни была мораль, закон превыше всего», — приводит слова Гашека Sport.cz.