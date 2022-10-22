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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Локомотив», забросив пять шайб

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Локомотив», забросив пять шайб
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Сергей Андронов. Спустя три минуты счёт удвоил Артём Ильенко с передач Александра Волкова и Максима Берёзкина. На 16-й минуте первого периода одну шайбу отыграл форвард хозяев Дмитрий Соколов с передач Валентина Демченко и Ника Меркли.

На второй минуте второго периода счёт сравнял Игорь Мартынов с передачи Шона Лалонда. Третью шайбу в ворота гостей забросил Михаил Шалагин с передач Никиты Пышкайло и Вадима Мороза. Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ильи Шинкевича сделал счёт 4:2.

На 30-й секунде третьего периода пятую шайбу в ворота «Локомотива» забросил Марк Барберио с передач Седрика Пакетта и Владимира Алистрова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов – 06:41 (4x5)   0:2 Ильенко (Волков, Берёзкин) – 09:30 (5x5)   1:2 Соколов (Демченко, Меркли) – 15:25 (5x5)   2:2 Мартынов (Лалонд) – 21:56 (5x5)   3:2 Шалагин (Пышкайло, Мороз) – 26:37 (5x5)   4:2 Горбунов (Душак, Шинкевич) – 34:19 (5x5)   5:2 Барберио (Пакетт, Алистров) – 40:30 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч минчане проведут дома с московским «Динамо» 24 октября. «Локомотив» сыграет в гостях со СКА также 24 октября.

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