Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Локомотив», забросив пять шайб

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Сергей Андронов. Спустя три минуты счёт удвоил Артём Ильенко с передач Александра Волкова и Максима Берёзкина. На 16-й минуте первого периода одну шайбу отыграл форвард хозяев Дмитрий Соколов с передач Валентина Демченко и Ника Меркли.

На второй минуте второго периода счёт сравнял Игорь Мартынов с передачи Шона Лалонда. Третью шайбу в ворота гостей забросил Михаил Шалагин с передач Никиты Пышкайло и Вадима Мороза. Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ильи Шинкевича сделал счёт 4:2.

На 30-й секунде третьего периода пятую шайбу в ворота «Локомотива» забросил Марк Барберио с передач Седрика Пакетта и Владимира Алистрова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч минчане проведут дома с московским «Динамо» 24 октября. «Локомотив» сыграет в гостях со СКА также 24 октября.