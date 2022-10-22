Назаров: нельзя неудачи ХК «Сочи» списывать только на Третьяка — тут целый комплекс причин

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал игру голкипера клуба Максима Третьяка и заявил, что неудачное выступление команды — это комплекс причин.

«Сегодня перед утренней тренировкой мы поздравили с днём рождения нашего вратаря Максима Третьяка. Парень, получая в этом сезоне максимум в карьере игрового времени и доверия с нашей стороны, прогрессирует, набирается бесценного опыта и прибавляет во всех аспектах вратарского искусства. На него в последнее время обрушилось много критики со стороны болельщиков, на мой, взгляд, критики несправедливой.

Знаете, если в жизни от любви до ненависти один шаг, то у нас в спорте – полшага, а то и меньше. Нельзя наши неудачи списывать только на вратаря – тут целый комплекс причин. И если болельщикам хочется выплеснуть в соцсетях эмоции, предлагаю им выплёскивать их в качестве разрядки на главного тренера», — цитирует Назарова «Советский спорт».

«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, после 19 игр набрав девять очков.