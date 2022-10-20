Главный тренер «Сочи» Назаров: обе команды хотели победить, мы оказались слабее

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров назвал причины поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (1:4), а также рассказал, какой момент в матче стал ключевым.

«На мой взгляд, игра получилась интересной, благодарен ребятам. Череда травм нас настигла – это с любым клубом может случиться, с нами это чуть раньше произошло. Все, кто вышел, старались. Вратарь противника сыграл хорошо, были шансы, могли забросить, конечно, больше, чем одну, он выручил. Обе команды хотели победить, мы оказались слабее.

Какой момент стал ключевым в игре? При счёте 1:3 у нас были шансы сделать 2:3, а, когда четвёртый забили, уже было тяжеловато вернуться. При счёте 1:3 был момент, чтобы забить гол, и там непонятно, как могла развернуться игра.

Не было ли желания пораньше включить агрессию? Мы можем с вами об этом говорить очень долго. Это всё-таки официальная пресс-коференция, я не всё могу вам рассказать и не буду говорить. Ребята играют, стараются, я им благодарен. Когда она включилась, тогда включилась.

Артур Тянулин не прошёл в состав, у Кирилла Петькова — травма», — приводит слова Назарова сайт «Сочи».

«Сочи» находится на последнем месте в таблице Западной конференции, после 19 игр набрав девять очков. «Торпедо» после сегодняшней победы занимает пятую строчку в таблице Запада.