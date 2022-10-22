Пострадавший от Кузнецова защитник «Ванкувера» Берроуз прокомментировал наказание Евгения
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Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз прокомментировал одноматчевую дисквалификацию российского игрока «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Напомним, российский форвард в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:4) с размаху ударил клюшкой по лицу Берроуза.
«Это эмоции. Вся игра основана на эмоциях. К сожалению, это то, что есть. Как сказали, в хоккее для этого [грубости] нет места, и я согласен с этим», — приводит слова Берроуза журналист Том Гуллити в своём «твиттере».
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал эпизод: «Часто, когда вы в борьбе, всё происходит реакционно. Я думаю, это было случайно».
Кузнецова за этот удар дисквалифицировали на один матч и подвергли денежному штрафу.
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