Арбитр Зайцев: дисквалификация Кузнецова — это чистая русофобия, его удар случайный

Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал одноматчевую дисквалификацию российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за удар клюшкой по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

«Попал по лицу он ему случайно, так как тот наклонил голову. Я думаю, сыграло главную роль, что он русский. Был бы кто-то другой, не дисквалифицировали бы, а это автоматическая русофобия. Тем более Кузнецов ничего ему не задел, здесь две минуты штрафа максимум», — цитирует Зайцева «РБК Спорт».

На вчерашней тренировке «Вашингтона» к капитану «столичных» Александру Овечкину, лишившемуся основных партнёров в атаке, в тройку поставили Ларса Эллера и Конора Шири. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 21 октября на выезде с «Оттавой».