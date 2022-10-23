34 сейва Георгиева и гол Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «лавин» отличиться удалось Натану Маккиннону, Эвану Родригесу и российскому форварду Валерию Ничушкину. За «рыцарей» забрасывали Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.
27-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился шестой заброшенной шайбой в сезоне. Он провёл на льду 18 минут и 2 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».
Ворота «Колорадо» в этой игре защищал 26-летний российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 34 броска по воротам. У его визави из «Вегаса» Логана Томпсона – 22 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 05:39 (5x4) 1:1 Маршессо (Стоун, Айкел) – 19:17 (5x4) 1:2 Родригес (Жирар, Байрэм) – 26:20 (5x4) 1:3 Ничушкин (Джонсон) – 48:10 (5x5) 2:3 Стивенсон (Стоун, Айкел) – 50:32 (5x5)
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