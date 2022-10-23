34 сейва Георгиева и гол Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «лавин» отличиться удалось Натану Маккиннону, Эвану Родригесу и российскому форварду Валерию Ничушкину. За «рыцарей» забрасывали Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

27-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился шестой заброшенной шайбой в сезоне. Он провёл на льду 18 минут и 2 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

Ворота «Колорадо» в этой игре защищал 26-летний российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 34 броска по воротам. У его визави из «Вегаса» Логана Томпсона – 22 сейва.