Форвард «Колорадо» Ничушкин догнал лидирующего Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «лавин» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Его гол стал победным в матче. В текущем сезоне-2022/2023 Ничушкин набрал 11 очков — забил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Таким образом, уроженец Челябинска сравнялся с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным в гонке бомбардиров НХЛ. По голам Ничушкин догнал форварда «Каролины» Андрея Свечникова.
Напомним, перед стартом текущего сезона Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.
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