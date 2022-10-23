Форвард «Ванкувера» Миллер — о конфликте с одноклубником: без обид, но это не ваше дело

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер резко ответил на вопрос журналиста о конфликте с партнёром по команде защитником Люком Шенном. «Ванкувер» проиграл шестой матч подряд на старте сезона-2022/2023 НХЛ «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:5. После второго периода хоккеисты «касаток», уходя в раздевалку, на повышенных тонах обсуждали неудачную игру команды.
«Без обид, но это не ваше дело», — цитирует Миллера журналит Даниэль Вагнер.
«Ванкувер» провёл первый домашний матч в сезоне, собрав практически полный стадион. В концовке матча болельщики освистывали команду и бросали на лёд посторонние предметы. «Ванкувер» остаётся единственной командой в лиге, не одержавшей побед в текущем сезоне. Ранее главный тренер «касаток» Брюс Будро отмечал, что он доволен игрой команды, а победы придут.
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