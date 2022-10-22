Главный тренер «Ванкувера»: мы отстаём от зоны плей-офф на четыре очка за 77 игр до конца

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро продемонстрировал позитивный настрой, несмотря на пять поражений подряд на старте сезона НХЛ.
«Кубок Стэнли не выигрывают в октябре, если только вы не играете в бейсбол. Мы только что просмотрели множество записей последних игр, и в них так много положительных моментов, что, если мы будем продолжать делать правильные вещи, эти поражения превратятся в победы, и они останутся победами ещё долгое время.
Мы не уступали со счётом 1:6, соперники нас не переигрывали. Мы оставались в игре до последних минут во всех этих матчах. В концовках нам где-то не повезло. Мы отстаём от зоны плей-офф на четыре очка за 77 игр до конца регулярного чемпионата. Мне нравится то, что мы делаем. Думаю, дальше всё будет хорошо», — цитирует Будро официальный сайт НХЛ.
Завтра, 23 октября, «Ванкувер» проведёт первый домашний матч в текущем сезоне НХЛ с «Баффало».
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