Фетисов: мощный старт Ничушкина удивлением не стал, он уже является элитным игроком НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу отличной игры российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на старте сезона-2022/2023 НХЛ.
«Когда хоккеист чувствует полное доверие со стороны клуба, он в девяти из 10 случаев отплатит той же монетой, что Ничушкин и делает. Мощный старт в начале этого сезона удивлением не стал, Валера уже является элитным игроком НХЛ. Ничушкин — один из лидеров «Колорадо», — цитирует Фетисова Sport24.
В текущем сезоне Ничушкин набрал 11 (6+5) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, сравнявшись с другим россиянином, Артемием Панариным из «Рейнджерс». Напомним, перед стартом текущего сезона Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.
- 23 октября 2022
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