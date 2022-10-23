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Фетисов: мощный старт Ничушкина удивлением не стал, он уже является элитным игроком НХЛ

Фетисов: мощный старт Ничушкина удивлением не стал, он уже является элитным игроком НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу отличной игры российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на старте сезона-2022/2023 НХЛ.

«Когда хоккеист чувствует полное доверие со стороны клуба, он в девяти из 10 случаев отплатит той же монетой, что Ничушкин и делает. Мощный старт в начале этого сезона удивлением не стал, Валера уже является элитным игроком НХЛ. Ничушкин — один из лидеров «Колорадо», — цитирует Фетисова Sport24.

В текущем сезоне Ничушкин набрал 11 (6+5) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, сравнявшись с другим россиянином, Артемием Панариным из «Рейнджерс». Напомним, перед стартом текущего сезона Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 в год). В прошлом сезоне в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.

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