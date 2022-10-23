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«Какими-то наказаниями уже сложно заставить». Тренер «Авангарда» — о ненужных удалениях

«Какими-то наказаниями уже сложно заставить». Тренер «Авангарда» — о ненужных удалениях
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец объяснил причины ненужных удалений омского клуба и рассказал о состоянии вратаря «ястребов» Станислава Галимова.

«Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах. Что делать с ненужными удалениями? Знаете, если бы это допустил Круженков, я бы сказал, что он ещё не научился. Здесь концентрация, фокус на игру, люди столько лет играют. И какими-то наказаниями их сложно заставить, здесь сам человек должен понять, что он такими действиями подводит команду», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы омичи набрали 18 очков после 21 матча и занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 22 очками после 22 сыгранных встреч идёт девятой в таблице Запада.

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