«Какими-то наказаниями уже сложно заставить». Тренер «Авангарда» — о ненужных удалениях

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец объяснил причины ненужных удалений омского клуба и рассказал о состоянии вратаря «ястребов» Станислава Галимова.

«Галимов, к сожалению, получил травму. У него болело плечо, он в Челябинске играл уже на уколах. Что делать с ненужными удалениями? Знаете, если бы это допустил Круженков, я бы сказал, что он ещё не научился. Здесь концентрация, фокус на игру, люди столько лет играют. И какими-то наказаниями их сложно заставить, здесь сам человек должен понять, что он такими действиями подводит команду», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы омичи набрали 18 очков после 21 матча и занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 22 очками после 22 сыгранных встреч идёт девятой в таблице Запада.