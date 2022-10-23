Кравец: Свитов уже в тренерском штабе «Авангарда». Он помог улучшить игру на вбрасываниях

Исполняющий обязанности главного тренера омского «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после игры с «Северсталью» (4:3) и рассказал о том, что бывший игрок омского клуба Александр Свитов фактически входит в тренерский штаб «ястребов».

«Очень тяжёлая игра. Команда «Северсталь» — зубастая, техничная, с быстрыми игроками, которые борются до конца. Они выполняют задание при любом счёте. Нам было непросто. Хорошо начали в первом периоде, перед вторым предупреждали ребят, но некоторые моменты не получились, плюс были ненужные удаления. И обычно так бывает, что за дешёвые удаления всегда наказывают.



Благодарен ребятам, что до конца боролись, в третьем периоде включили всё, что у них есть, забили хорошие голы и победили. 65% выигранных вбрасываний? В начале сезона у нас были проблемы со вбрасываниями, сейчас Александр Свитов много работает в конце тренировок с центральными, наверное, это приносит результат. Да, можно сказать, что Свитов входит в наш тренерский штаб, но пока не работает на лавке. У него есть своя зона ответственности», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года.

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Барысом» 25 октября. «Северсталь» сыграет в гостях с «Адмиралом» также 25 октября.