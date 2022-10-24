«Коламбус» выложил забавное фото с российскими игроками Гавриковым и Тарасовым

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» выложила забавную фотографию после матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). На нём двое российских игроков клуба — защитник Владислав Гавриков и голкипер Даниил Тарасов. Страж ворот держит шайбу, которую получил за дебютную победу в НХЛ.

«Самая красивая вещь в мире», — говорится в сообщении.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ «ТВИТТЕР» ХК «КОЛАМБУС»

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Первой звездой матча был признан 23-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31.

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