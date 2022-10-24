«Коламбус» выложил забавное фото с российскими игроками Гавриковым и Тарасовым

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» выложила забавную фотографию после матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). На нём двое российских игроков клуба — защитник Владислав Гавриков и голкипер Даниил Тарасов. Страж ворот держит шайбу, которую получил за дебютную победу в НХЛ.
«Самая красивая вещь в мире», — говорится в сообщении.
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ «ТВИТТЕР» ХК «КОЛАМБУС»
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Первой звездой матча был признан 23-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31.
- 24 октября 2022
-
11:00
-
10:58
-
10:37
-
10:05
-
09:40
-
09:17
-
08:58
-
08:40
-
05:26
-
04:38
-
03:08
-
02:51
-
02:38
-
02:32
-
02:07
-
01:48
-
01:30
- 23 октября 2022
-
23:37
-
23:30
-
23:03
-
22:42
-
22:27
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:07
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:00
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
18:46