И. Сушко — о матче с «Динамо»: если встречусь с братом, может, проверю по рёбрам его разок

Защитник минского «Динамо» Илья Сушко прокомментировал будущую встречу с московским «Динамо», а также игру против своего брата Максима Сушко.

«Буду ли его [брата] жалеть и давать ему спуск сегодня? Главное, чтобы команда побеждала. Если встретимся — будет хорошо, может, проверю по рёбрам его разок», — приводит слова Ильи Сушко официальный телеграм-канал минчан.

Матч минского и московского «Динамо» пройдёт сегодня, 24 октября в 19:30 мск.

Илья Сушко в текущем сезоне провёл за минский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Максим Сушко в сезоне-2022/2023 сыграл за московское «Динамо» 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи, при показателе полезности «+4».