И. Сушко — о матче с «Динамо»: если встречусь с братом, может, проверю по рёбрам его разок
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Защитник минского «Динамо» Илья Сушко прокомментировал будущую встречу с московским «Динамо», а также игру против своего брата Максима Сушко.
«Буду ли его [брата] жалеть и давать ему спуск сегодня? Главное, чтобы команда побеждала. Если встретимся — будет хорошо, может, проверю по рёбрам его разок», — приводит слова Ильи Сушко официальный телеграм-канал минчан.
Матч минского и московского «Динамо» пройдёт сегодня, 24 октября в 19:30 мск.
Илья Сушко в текущем сезоне провёл за минский клуб три матча и не отметился результативными действиями.
Максим Сушко в сезоне-2022/2023 сыграл за московское «Динамо» 15 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи, при показателе полезности «+4».
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