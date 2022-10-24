«Куньлунь» заключил пробный контракт с голкипером Мурыгиным

«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с голкипером Алексеем Мурыгиным, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

В конце сентября 2022 года Мурыгин покинул нижнекамский «Нефтехимик». Летом нижнекамский клуб объявлял о подписании контракта с голкипером на один год.

Уроженец Хабаровска в текущем сезоне провёл три матча, в которых отразил 80,9 % бросков с коэффициентом надёжности — 5,58.

В Континентальной хоккейной лиге Мурыгин играл за «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего в КХЛ 35-летний голкипер провёл 300 матчей, в которых отразил 92,2 % бросков с коэффициентом надёжности — 2,36.

Сейчас в «Куньлуне» играют вратари Джереми Смит и Мэтт Джурасик.