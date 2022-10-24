Московское «Динамо» с минимальным счётом победило одноклубников из Минска

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Москвы. Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) одержали москвичи.

В первом и втором периодах команды отличится не смогли.

На 18-й минуте третьего периода единственную шайбу в матче в большинстве забросил Дмитрий Рашевский.

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После победы москвичи занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 31 очко после 22 игр. Минчане занимают восьмую строчку в таблице Запада, после 22 встреч набрав 22 очка.



Следующий матч минчане проведут на выезде с ЦСКА 27 октября. Московское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 26 октября.