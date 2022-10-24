Наставник «Трактора» Гатиятулин рассказал, когда сыграет новичок клуба голкипер Мельничук

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения в матче с ЦСКА (2:5) и рассказал, когда стоит ожидать появление новичка клуба голкипера Алексея Мельничука.

«Мы неплохо провели первый период, во втором тоже создавали хорошие моменты. Потом допустили ошибки: в средней зоне, на возврате. Соперник нас наказал, что и повлияло на результат. Что не сработало в третьем периоде? Мы обсуждали, что соперник хорошо катается, играет в давление. Отметили моменты, как лучше выходить из зоны. Если не успевали — соперник плотно строится в средней зоне. Мы пытались входить в зону через контроль, но, может быть, стоило за спину доставлять и самим идти туда.

Когда сыграет Мельничук? Алексей провёл одну тренировку сегодня утром. Он в хорошей форме, возможно, в следующем матче будет играть. Проскуряков неудачно сыграл? Я бы сказал, что мы неудачно действовали в обороне. Где-то думали больше об атаке, забывая об обороне», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

ЦСКА после победы поднялся на вторую строчу в таблице Западной конференции, «Трактор» занимает девятое место в таблице Востока. Следующий матч ЦСКА проведёт дома с минским «Динамо» 27 октября. «Трактор» встретится с «Сочи» в гостях 26 октября.